Varazze, lunedì 19 agosto la storica chiesa di Sant'Ambrogio ospiterà il concerto "Musica per la Pace"

Varazze si prepara a vivere una serata all'insegna della musica e della riflessione. Lunedì 19 agosto, alle ore 21:00, la storica chiesa di Sant'Ambrogio ospiterà il concerto "Musica per la Pace", un evento che unisce l'arte alla solidarietà.

Il giovane e talentuoso organista Lorenzo Delucchi incanterà il pubblico con le sue esecuzioni di brani celebri di Bach, Mozart, Beethoven e Schubert. Ma la musica non sarà l'unico protagonista della serata. Don Claudio Doglio, con la sua profonda conoscenza storica, offrirà una riflessione sulle origini del conflitto israelo-palestinese, invitando tutti a riflettere sulle complessità di questa situazione e a promuovere la cultura del dialogo e della pace.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Varazze, si inserisce in un contesto internazionale segnato da conflitti e tensioni. La musica, da sempre veicolo di emozioni e di messaggi universali, diventa così uno strumento per unire le persone e promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la tolleranza e la comprensione reciproca.

Un'occasione unica per la comunità di Varazze di riflettere sul senso della pace e di contribuire, ciascuno a proprio modo, a costruire un futuro migliore per tutti.Evento gratuito.