Fango e detriti in via alla Strà: residenti al lavoro per ripulire la strada (FOTO)

Come spesso accade quando si verificano violenti precipitazioni in via alla Strà non mancano le criticità.

E ieri alcuni residenti si sono messi al lavoro per ripulire la strada nelle alture di Savona visto che l'acqua scorra con forza dalla zona dell'Ostello della Gioventù e arriva fino a via alla Rocca creando una imponente quantità di fango e detriti.

Problematiche in zona anche sul ponte dell'autostrada.

Lo scorso inizio agosto i residenti avevano pulito l'area da erbacce e cespugli dal bordo strada.

"Avevo chiesto all'assessore ai lavori pubblici e al sindaco che facciano dei taglia acqua in modo da non partire dall'ostello e arrivare fino in fondo alla Rocca ma non ci danno ascolto. Qui non si sta facendo niente" dice Domenico Bova, del comitato di via alla Strà.