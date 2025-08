Scontro camion-scooter ad Albissola, grave una donna: chiusa e riaperta dopo due ore l'Aurelia (VIDEO e FOTO)

AGGIORNAMENTO 14.30 : Dopo circa due ore è stata riaperta alla circolazione la via Aurelia.

---

Dopo l'incendio che si è verificato all'interno di uno stabilimento balneare ad Albissola Marina, intorno a mezzogiorno sull'Aurelia in Corso Bigliati di fronte al Palazzo Comunale e alla spiaggia libera si è verificato un incidente.

Secondo quanto ricostruito un'auto che procedeva in direzione Savona ripartendo e spostandosi verso la corsia opposta ha colpito la moto che ha impattato contro il camion che si dirigeva verso Albisola Superiore. La conducente del mezzo a due ruote, una donna 60enne, cadendo rovinosamente si è infortunata in maniera grave ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale, la polizia stradale, l’automedica del 118 e la Croce Verde di Albisola.

L'Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni per due ore, con il traffico, già congestionato dall'incendio, che è andato totalmente in tilt. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Gli agenti hanno deviato il traffico ad Albissola verso via Gentile, via Repetto, via Bruciati, via Astengo, via Becchi e via Salomoni per chi si doveva dirigere in direzione Albisola Superiore.

Per dirigersi verso Savona l'unica soluzione era stata optare per l'autostrada oppure percorrere via Collette e poi via Ranco.

"A seguito di un violento sinistro avvenuto intorno alle 12:00 in Corso Bigliati all'altezza del Comune la circolazione stradale è stata interrotta per consentire i soccorsi e l'esecuzione dei dovuti rilievi - commentano dal Comune di Albissola Marina - Daremo comunicazione della riapertura dell'Aurelia non appena avverrà. Nel frattempo si raccomanda di limitare gli spostamenti a meno che non siano strettamente necessari. Vi ringraziamo per la collaborazione".

"A causa di un grave incidente avvenuto ad Albissola Marina in Corso Bigliati all'altezza del Comune la circolazione stradale è stata interrotta per consentire i soccorsi e l'esecuzione dei dovuti rilievi. La nostra Polizia Locale, come già avvenuto questa mattina per l'incendio avvenuto sempre ad Albissola Marina, è posizionata sull'incrocio fra Corso Ferrari-Corso Mazzini e fra Corso Ferrari-Via Alba Docilia per gestire la viabilità. E' stata nuovamente richiesta l'apertura del secondo accesso al casello autostradale per far defluire il traffico. Daremo comunicazione della riapertura dell'Aurelia non appena avverrà; nel frattempo si raccomanda di non interessare il tratto dell'Aurelia in direzione Savona e, in generale, di limitare gli spostamenti nel ciclo urbano allo stretto necessario", fanno sapere dal Comune di Albisola Superiore.