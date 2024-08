Minaccia di essere armato, apprensione in via Monti a Savona: intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco

Aveva minacciato di essere armato ma fortunatamente non aveva con sè armi e ha accettato di uscire dalla casa ed essere trasportato in ospedale dai sanitari.

Ore di apprensione ieri in via Monti a Savona con i carabinieri e i vigili del fuoco che sono intervenuti per risolvere la criticità.

Una madre ieri mattina aveva infatti lanciato l'allarme alle forze dell'ordine in quanto il figlio aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo non aver ricevuto nessuna risposta neanche tentando di contattarlo nella sua abitazione, i carabinieri nel pomeriggio hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala per accedere così all'interno.

L'uomo però dopo vari tentativi ha risposto alla madre dicendo che era armato e da lì è scattato l'allarme con l'area che è stata circoscritta.