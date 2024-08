Finale, scontro tra scooter in via Calvisio: quattro persone ferite e ricoverate al Santa Corona

Brutto impatto nel pomeriggio odierno, poco dopo le 16, a Finale Ligure nella frazione di Calvisio.

L'incidente, verificatosi all'incrocio tra l'omonima via e via Bedina, la strada che porta all'antica chiesa della frazione, ha visto coinvolti due scooter: lo scontro è avvenuto mentre uno si stava immettendo sulla strada principale che in quel momento era percorsa dall'altro mezzo.

In totale sono state quattro le persone coinvolte, due a bordo di ogni mezzo, e trasportate poi al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure non in gravi condizioni, fortunatamente, in codice giallo. Per occuparsi dei feriti sono intervenute un'ambulanza della Croce Verde Finalborgo, una della Croce Bianca Finalmarina, una della Croce Bianca di Borgio e l'automedica Sierra4.

Per regolare il traffico, con la via rimasta per qualche minuto chiusa e poi con un senso unico alternato, è intervenuta la Polizia locale. Gli agenti del comando finalese hanno anche provveduto ad effettuare i rilievi del caso per accertare le responsabilità.