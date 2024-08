Celle, quarta edizione per “Anpi incontra”: il via il prossimo 31 agosto

Quarta edizione per la rassegna “Anpi incontra”, organizzata dalla Sezione Anpi di Celle Liguri e F.lli Figuccio, con il patrocinio e il contributo del Comune di Celle Ligure.

Il primo appuntamento sarà sabato 31 agosto, presso la Sala consiliare, alle ore 21: Mani e cuori che curano, incontro con Lorena Fornasir e Gian Andrea Franchi. Fondatori di Linea d'Ombra ODV, organizzazione di volontariato nata a Trieste nel 2019 per sostenere le popolazioni migranti lungo la rotta balcanica, ci parleranno di accoglienza, solidarietà, impegno politico e partecipazione. Il fine dell'organizzazione, infatti, è quello di raccogliere fondi per continuare ad operare, prestando cure mediche e indumenti puliti a chi passa in transito per la città di Trieste, proveniente dalla rotta balcanica.

Giovedì 5 settembre, presso il teatrino della sala consiliare, alle ore 21: Canzoni e parole dal Mediterraneo, Rebis in concerto. I Rebis nascono dall’incontro tra la cantante e arabista Alessandra Ravizza e il chitarrista e compositore Andrea Megliola. Il termine “rebis” è una parola di derivazione latina la cui radice è emblema dell’equilibrio e dell’unione degli opposti e ben descrive il percorso del duo genovese, le cui canzoni sono un fertile terreno d’incontro tra le diverse tradizioni musicali del Mare Nostrum e tra alcuni dei suoi idiomi. Le lingue s’intrecciano in un alternarsi d’italiano, arabo e francese, per una musica alla ricerca di possibili ponti emotivi tra i popoli del Mediterraneo.

Venerdì 6 settembre, presso lo spazio sterno della Biblioteca comunale, sul lungomare Crocetta, alle ore 21: Incontro con Raffaella Romagnolo. L'autrice, finalista del Premio Strega presenta il romanzo Aggiustare l'universo, Editore Mondadori. Con la grazia di chi sa di maneggiare esistenze fragili e preziose e il rigore di un meticoloso lavoro di ricerca, Raffaella Romagnolo scrive un romanzo di dolore e rinascita su un momento storico da cui ancora oggi è impossibile distogliere lo sguardo. Ottobre 1945. L’anno scolastico inizia in ritardo. È il primo dell’Italia liberata e non è semplice ripartire dalle macerie. La maestra Gilla è arrivata a Borgo di Dentro per sfuggire alle bombe che martoriavano la sua Genova, e come tanti giovani ha combattuto e ha rischiato la vita, scommettendo sulla costruzione di un futuro migliore. Al suono della campanella è rimasto un posto vuoto, in prima fila. La bambina a cui è destinato raggiunge la classe poco dopo, accompagnata dalla bidella e da un biglietto del direttore. Si chiama Francesca e arriva dal vicino orfanotrofio.

Ultimo appuntamento venerdì 13 settembre, sempre presso lo spazio esterno della Biblioteca comunale, sul lungomare Crocetta alle ore 21: Incontro con Fiorenza Pistocchi che presenta il suo libro Il coraggio è una cosa semplice, un romanzo storico in cui la finzione si intreccia con la realtà della lotta di Liberazione a Savona.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito.