Finalborgo, la Basilica di San Biagio si anima con la musica per organo col concerto del Maestro Callai

Martedì 27 agosto, alle ore 21:00, la Basilica di San Biagio in Finalborgo ospiterà un concerto d’organo del Maestro Fabrizio Callai, attuale presidente del Conservatorio di Genova. L'evento, a ingresso libero, vedrà l'esecuzione di brani di autori italiani del XVIII e XIX secolo.

Fabrizio Callai, nato a Rapallo nel 1980, ha iniziato il suo percorso musicale al Conservatorio "N. Paganini" di Genova, dove si è diplomato in Organo e Composizione Organistica con il massimo dei voti nel 2005. Ha proseguito i suoi studi conseguendo un diploma in Didattica della musica nel 2009. La sua carriera è proseguita con numerosi incarichi prestigiosi: è stato nominato direttore musicale del Coro e dell'Orchestra della Scuola Germanica di Genova nel 2008 e ha ricoperto il ruolo di titolare dei Grand’Organi e Maestro di cappella nelle Basiliche di Santa Maria Assunta in Carignano e Nostra Signora delle Vigne a Genova.

Oltre all'attività di organista e direttore, Callai è anche un compositore prolifico, con opere eseguite in contesti prestigiosi sia in Italia che all'estero. Tra le sue composizioni più importanti si annoverano diversi oratori e un concerto per organo e orchestra, scritto per celebrare il restauro di un organo storico della Basilica di Carignano.

L'evento si inserisce nel quadro delle iniziative culturali estive di Finalborgo, e avrà il benestare del Comune di Finale Ligure e del Rotaract Genova Lanterna.