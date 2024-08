Calcio, Borgio Verezzi, il Comune apre alla manifestazione di interesse per lo stadio "Comunale"

E' arrivato l'ultimo timbro da parte del Comune di Borgio Verezzi in merito alla manifestazione di interesse per lo stadio Comunale.

Il progetto di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento, dedicato ad associazioni e società sportive senza fine di lucro, dovrà essere presentato entro martedì 27 agosto 2024.

La gestione dell’impianto di Via Valle sarà gratuita, con una concessione minima di cinque anni che sarà tarata nella propria durata a seconda degli investimenti che saranno garantiti per la struttura di Via Valle.

