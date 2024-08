Cercasi Meeko disperatamente: è un pappagallo verde scappato a Bastia d’Albenga

Meeko (che foneticamente si pronuncia Miko) è verde, con la fronte gialla e ha qualche piuma rossa sulle ali. Non sa né nutrirsi né trovare da bere da solo, quindi, considerate le temperature, è auspicabile un ritrovamento tempestivo per salvargli la vita.

Il pappagallo è scappato in zona Bastia d’Albenga, vicino a Villanova d’Albenga alle 12.30.

“E’ molto spaventato, difficilmente si fa toccare da qualcuno che non sia io – dice Bianca, la sua umana che lo sta cercando -. Se viene visto, chiedo che mi si contatti subito al numero 3383827896. Può essere attirato con del cibo, ma difficilmente si farebbe prendere. Si potrebbe spaventare e portarlo a scappare di nuovo”.

Meeko, in quanto animale esotico, non può essere "accolto" senza i necessari documenti, poiché sarebbe illegale. Se qualcuno lo trovasse e decidesse di non dichiararne il possesso, violerebbe la legge.