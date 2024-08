Nicola Morra (Uniti per la Costituzione) candidato alla presidenza della Regione: “Destra e sinistra etichette per ingannarci”

Il primo nome di un candidato alla presidenza alla Regione è quello Nicola Morra di "Uniti per la Costituzione" , nato a Genova, già presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e attuale consigliere comunale a Vado Ligure. A darne notizia è stato Mattia Crucioli, consigliere comunale di Genova.

"La questione è semplice – dice Morra - sono nato a Genova e sono stato eletto a Vado, per quanto mi sia stato difficile fino ad ora partecipare ai due consigli comunali. Sono stato autore di esposti che hanno portato ad approfondimenti di indagini della recente inchiesta sulla Regione. Sono convinto che, per la Liguria, si possa dare una mano e rispondere al drammatico appello che aveva lanciato Sciascia sulla Costituzione".

"La Liguria è la regione di Pertini e Genova è città medaglia d'oro alla Resistenza. Ci tengo a precisare che valuteremo proposte senza schemi ideologici, perché destra e sinistra sono solo etichette per ingannarci e parte di un sistema dominato da interessi speculativi ".

Uniti pe rla Costituzione sta già lavorando alle liste per l'appuntamento alle urne. "Stiamo lavorando alla lista anche se non è certo che si andrà al voto ad ottobre e ci sarebbe possibilità di accorpamento con le regionali in Umbria e Emilia Romagna".