Borgio Verezzi, lunedì 26 agosto al Teatro Gassman la lectio magistralis dello psicanalista Massimo Recalcati

Lunedì 26 agosto alle ore 21 presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, il professor Massimo Recalcati presenterà il proprio libro “L’elogio dell’inconscio” (Come fare amicizia con il proprio peggio), offrendo al pubblico una lectio magistralis sul tema dell’inconscio, molto caro all’autore.

«L’inconscio è oggi a rischio di estinzione, ma una vita senza inconscio sarebbe una vita senza desiderio. Farne un elogio significa pensare che l’essere umano non è una macchina e che non esiste una misura universale della felicità. L’esistenza dell’inconscio ci impone di non smarrire il nostro rapporto singolare con il desiderio».

In un’epoca sempre più votata alla robotizzazione e all’appiattimento della vita, elogiare l’inconscio è un vero e proprio atto di resistenza. L’inconscio è infatti il luogo in cui il desiderio del soggetto si manifesta nella sua irriducibile singolarità, ritagliando costantemente uno spazio creativo, eccentrico, anomalo che nessuna pianificazione educativa può addomesticare.

L’inconscio non smette di destabilizzare il conformismo sociale, l’uniforme imposta da quel che Jacques Lacan chiamava il «discorso del capitalista». È l’unico vero antidoto alla concezione dell’uomo come macchina e al culto narcisistico dell’io-padrone.

Riconoscere l’esistenza del soggetto dell’inconscio significa anche mettere in scacco l’ideale prestazionale di un’identità forte, deporre ogni forma di fanatismo o dogmatismo totalitario e «sviluppare, come si direbbe in politica, una democrazia interna più vitale e più interessante, dove i confini siano in grado di garantire transiti e incontri sorprendenti».

Massimo Recalcati, filosofo e saggista, è lo psicoanalista che più ha contribuito alla trasmissione del pensiero di Jacques Lacan in Italia. È membro della Società Milanese di Psicoanalisi, direttore dell’Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata di Milano e fondatore di Jonas (Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi). Ha insegnato alle Università di Urbino, Bergamo, Losanna e Pavia, e attualmente all’Università di Verona e allo Iulm di Milano. Autore di numerosissimi saggi di successo e molto amato dal pubblico, ci ricorda che non esiste un modello uguale per tutti cui dovremmo conformare le nostre vite. «Non cedere sul proprio desiderio», come insegnava Lacan, è piuttosto un dovere etico che impegna ciascuno di noi, singolarmente, in una responsabilità radicale. A volte, persino quella di fare amicizia con il nostro peggio.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca di Borgio Verezzi nell’ambito della rassegna estiva “Incontro con l’Autore”, in collaborazione con la Libreria Centofiori di Finale Ligure che metterà a disposizione alcuni dei libri del Prof. Recalcati. Al termine, l’autore sarà disponibile per il firmacopie agli interessati.

“Siamo davvero onorati - dice il sindaco Dacquino - di poter ospitare a Borgio Verezzi il Prof. Recalcati, che seguiamo e stimiamo da anni per il grande lavoro svolto nel campo della psicoanalisi e non solo. Poterlo incontrare e ascoltare credo sia una grande opportunità e un dono, per ciascuno di noi. Il pubblico ha risposto alla notizia con grande entusiasmo: sarà bello vedere il nostro Teatro Gassman gremito per un incontro culturale di altissimo livello. Ringraziamo di cuore Massimo Recalcati per essersi reso disponibile, e lo staff Biblioteca e Ufficio Cultura per l’impegno messo nell’organizzazione di questo eccezionale evento”.

L’incontro di lunedì 26 agosto è ad ingresso gratuito, ma esclusivamente su prenotazione con posti non numerati ai numeri 019.612973-618227 (orario ufficio) o tramite e-mail a cultura@comuneborgioverezzi.it.