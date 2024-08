La Samp torna a Marassi per l'esordio in campionato, Pirlo: "Speciale giocare davanti ai nostri tifosi, vogliamo i tre punti"

C'è fermento in casa Sampdoria alla vigilia del debutto stagionale a Marassi, dove i blucerchiati affronteranno la Reggiana. Andrea Pirlo, tecnico della squadra ligure, non nasconde l’entusiasmo per la sfida di sabato sera alle 20.30 e sottolinea l'importanza di partire con il piede giusto davanti ai propri tifosi.

"C'è tanta voglia di iniziare il nostro campionato qui a Marassi, in casa. Giocare davanti ai nostri tifosi sarà speciale, sappiamo che ce ne saranno tantissimi. Vogliamo portare a casa i tre punti, sarebbero importanti", ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa.

Uno dei dubbi principali in vista dello scontro con gli emiliani riguarda il sostituto dello squalificato Ioannou: "Giordano o Barreca possono giocare in quel ruolo. Decideremo domani, stanno tutti bene".

La questione mentale della squadra è un altro aspetto su cui il tecnico ha voluto rassicurare i tifosi. "La squadra sta bene. A Frosinone solo uno dei giocatori in campo era della passata stagione, gli altri erano tutti nuovi. Alcuni sono arrivati da pochi giorni. È normale che serva tempo per conoscersi, ma siamo sulla strada giusta. Siamo più avanti rispetto all'anno scorso e ci sono giocatori con maggiore esperienza, il che ci permette di accelerare le fasi di crescita. È normale, però, che ci possano essere degli errori".

In arrivo tre gare in una settimana, per il tecnico blucerchiato è dunque normale pensare ad alcune rotazioni: "Non c'è ancora la condizione per giocare tre partite di fila con gli stessi". A proposito di condizione, ecco il punto sulla rosa: "Coda ha preso una botta, un piccolo taglio su una caviglia, ma non è nulla di muscolare. Sarà della partita. Borini, invece, sta migliorando, ma non sarà disponibile per la gara di domani". Focus anche su Leoni, di cui si è parlato molto in chiave mercato: "Sta meglio e ha iniziato nuovamente a correre, ma è ancora lontano dal rientro in campo".

Parole di rispetto Pirlo le ha volute esprimere per la Reggiana: "Una buona squadra, le squadre di Viali negli ultimi anni hanno giocato un buon calcio. Sappiamo che partita vogliono fare e noi siamo pronti a imporre il nostro ritmo fin dall'inizio". Necessario dunque non ripetere gli errori di Frosinone: "Quando eravamo in controllo, non abbiamo gestito bene alcune situazioni. In settimana abbiamo lavorato anche su questo aspetto".