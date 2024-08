Finale, scritte con la vernice nera: vandali a Capo San Donato dal mausoleo del generale Caviglia

Se il saper scherzare ed anche elegantemente provocare sulla proverbiale (anche se spesso solamente tendenziosa) inospitalità della nostra terra è stato molto ben quasi "istituzionalizzato" nelle autoironiche gag del noto comico genovese Andrea Di Marco, certamente non altrettanto edificante è stata quella sorta di grido di "indipendentismo ligure" comparso a Finale nelle ultime ore.

A essere colpita da quelli che parrebbero essere sedicenti indipendentisti, uno dei simboli della cittadina rivierasca, in uno dei luoghi più frequentati dai turisti in estate: l'area di Capo San Donato dove si trova la torretta mausoleo del Generale d'Italia Enrico Caviglia.

"- tricolori + autonomia ligure!" e quella che sembra essere una data "30-11-16" le scritte in vernice nera, di quella che sembrerebbe essere una bomboletta spray, apparsa su di un terrazzino dell'area monumentale, già in passato oggetto di attacchi vandalici e, sovente, di abbandono di rifiuti. Tanto che lo stesso accesso è stato nel tempo anche vietato con un lucchetto al cancello d'ingresso, ora non più presente.

Apparsa la denuncia sui social, l'episodio ha creato non poco sdegno nei finalesi e non solo. Intanto il Comune, in questo periodo impegnato a sostituire proprio la vicina vecchia bandiera tricolore issata sul pennone antistante al monumento ormai consumata dal tempo e dalle intemperie, si è immediatamente attivato per pulire la torretta rimuovendo la scritta.