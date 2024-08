"Parole Ubikate in mare", il 26 agosto ultimo appuntamento col matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi

Sarà il matematico e scrittore Piergiorgio Odifreddi a chiudere, lunedì 26 agosto alle ore 21:15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, l'edizione 2024 della rassegna letteraria e d'attualità "Parole Ubikate in mare".

L'eminente studioso di logica e matematica, docente presso la Cornell University e l’Università di Torino, collaboratore de La Repubblica e L’Espresso, personaggio televisivo autore di molti saggi di successo e vincitore di numerosi premi, presenterà il suo libro "C'è del marcio in Occidente", un'analisi impietosa dei vizi e dei peccati capitali di questa porzione di mondo.

Cresciuto nel mito degli Stati Uniti, l'autore a partire dalla guerra del Vietnam vede che il suo rapporto con quel Paese inizia a cambiare. Ci studia per due anni, e ci insegna per venti. Viaggia in tutto il mondo, ed esplora in lungo e in largo il continente americano. Con sempre minor sorpresa, e sempre maggior fastidio, si rende conto dei modi violenti in cui gli Stati Uniti l’hanno sempre fatta da padroni: sfruttamento economico, embargo commerciale, occupazione militare…

Analizza i nostri peccati capitali: occidentalismo, cristianesimo, colonialismo, militarismo, razzismo, classicismo, idealismo, capitalismo, populismo, mediaticità. E ci invita a non farci alleviare la coscienza dall’illusione che altri possono persino essere peggio di noi.

A moderare la serata saranno Renata Barberis e Lorenzo Caviglia, con le letture a cura dell'attore Giorgio Scaramuzzino.