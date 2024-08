Serie B. Blucerchiati spenti e senza idee, la Reggiana rovina l'esordio casalingo della Samp, Vergara firma il gol vittoria nel finale

Lo stesso identico copione della passata stagione: buoni segnali in Coppa, confermati nell'esordio in trasferta in campionato, prima del black out casalingo davanti ai propri tifosi: la Sampdoria ci ricasca, compie due passi indietro totalmente inaspettati sul piano del gioco e della personalità, rimediando una sconfitta meritata contro la Reggiana di Viali, corsara al “Ferraris” grazie alla rete nel finale di Vergara.

Quella ferocia invocata da Pirlo alla vigilia non trova riscontro nel primo tempo dei blucerchiati, sorpresi da una Reggiana aggressiva e ben messa in campo, lontana parente rispetto a quella vista sempre a Marassi in Coppa Italia contro il Genoa.

Yepes e Bellemo in mezzo non riescono a dare il cambio di passo, Tutino e Coda faticano ad accendersi, seppur siano solamente loro a cercare lo specchio della porta: al 10' è l'ex Cosenza a sfiorare il palo da posizione defilata, seguito dal numero nove trova due deviazioni della retroguardia romagnola tra 31' e 45'.

Fisicamente sembra averne di più la squadra di Viali, reattiva anche nei contrasti e sulle seconde palle: Ghidotti risponde presente su Portanova a metà frazione dopo una dormita della difesa doriana, mentre alla mezz'ora è Vergara a rendersi pericoloso con un mancino a giro deviato da Romagnoli.

Pirlo non modifica nulla al rientro dagli spogliatoi, fatta eccezione per Vismara, dentro al posto dell'infortunato Ghidotti. E' una Samp, almeno sul piano dell'intraprendenza, leggermente più pimpante rispetto alla prima metà di gara, come dimostra lo spunto di Akinsanmiro al 53': l'attaccante classe '04 salta avversari in serie accentrandosi dalla destra, Meroni lo tocca da dietro al momento dello scarico, ma il VAR, dopo il penalty fischiato da Cosso, annulla la decisione del direttore di gara, autore di una prova nel complesso incerta e poco coerente.

Gli ingressi di Depaoli e Benedetti, prime scelte dalla panchina così come a Frosinone, non creano particolare scompiglio alla difesa della Reggiana che, col passare dei minuti, inizia ad abbassare il baricentro dopo aver speso parecchio a livello fisico nella prima ora di gioco: c'è comunque spazio per una botta dal limite di Reinhart respinta da Romagnoli (75'), seguita dal sinistro di Vergara direttamente in curva.

Spazio anche a Vieira (per Bellemo, non ancora in condizione) e Sekulov, in una staffetta annunciata con Tutino: il forcing finale auspicato dal pubblico doriano si trasforma però in un autentico pacchetto regalo per la squadra di Viali, che raccoglie l'errore proprio del neo entrato Vieira trovando, all'85', il gol vittoria con Vergara.

Una doccia freddissima, ancor più di quella della passata stagione con il Pisa, vittorioso 2-0 proprio nella prima in casa della squadra di Pirlo: gli interpreti sono cambiati, il tasso tecnico si è alzato, ma la Serie B non aspetta. Per ambire a determinati traguardi urge una rapida scossa già a partire dalla gara di martedì a Salerno.

Il tabellino:

SAMPDORIA – REGGIANA 0-1

Reti: 85' Vergara

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti (46' Vismara); Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Yepes, Bellemo (79' Vieira), Giordano (64' Depaoli); Akinsanmiro (64' Benedetti), Tutino (79' Sekulov); Coda. A disposizione: Barreca, Kasami, Meulensteen, La Gumina, Ferrari, Girelli, Veroli. Allenatore: Pirlo

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti; Reinhart, Maggio (64' Ignacchiti), Sersanti (84' Sampirisi); Vergara, Portanova (70' Cigarini); Gondo (70' Vido). A disposizione: Motta, Sposito, Stulac, Urso,Stramaccioni, Cavallini, Nahounou. Allenatore: Viali

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria

Assistenti: Votta di Moliterno – Bitonti di Bologna

VAR – A.VAR: Baroni di Firenze – Pagnotta di Nocera Inferiore