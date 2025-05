Scontro tra un'auto e uno scooter, code sull'Aurelia tra Finale e Varigotti: centauro in codice giallo

E' stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l'uomo che, mentre viaggiava a bordo della sua moto, è stato protagonista di un incidente che l'ha visto coinvolto insieme ad un'automobile nel pomeriggio odierno, intorno alle 14:45, sull'Aurelia tra Finale e Varigotti all'altezza de La Fiorita.

Il centauro avrebbe riportato alcuni lievi traumi, coi militi della Croce Bianca finalese a prestargli le prime cure del caso per trasportarlo poi al nosocomio pietrese.

Sul posto impegnato anche il personale della Polizia Locale finalese per accertare dinamica e responsabilità del sinistro, ma anche per regolare il traffico che ha subito ripercussioni con code e rallentamenti in entrambe le direzioni, oltre a quelle causate dal semaforo all'altezza del porto di Capo San Donato.