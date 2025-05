Pietra Ligure, doppio investimento pedonale nel giro di poco tempo: due persone in codice giallo al Santa Corona

Doppio simile incidente con due pedoni travolti da altrettanti mezzi e trasportati entrambi in codice giallo al Santa Corona nel tardo pomeriggio odierno a Pietra Ligure, a distanza di pochi minuti e di pochi metri, appena dopo le 18 e sempre nella zona del lungomare.

Il primo dei due investimenti si è verificato intorno alle 18:10 sul lungomare Bado e ha coinvolto una donna sulla cinquantina. A prestarle soccorso e trasportarla in pronto soccorso sono stati i militi della Croce Bianca di Borghetto, con la Polizia locale sul posto a rilevare l'accaduto.

Il secondo intervento di sanitari e forze dell'ordine è stato effettuato poco dopo alla rotonda in zona Maremola, all'inizio di via Matteotti e della stessa passeggiata; in questo caso l'intervento è stato della Croce Bianca di Finalmarina.