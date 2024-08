Alassio, martedì 27 agosto a “Libri e Parole. Un’ondata di Pagine” l'autore Antonino Ricca

Domani, martedì 27 agosto, alle ore 21:15 in piazza della Libertà, ultimo appuntamento in programma della rassegna “Libri e Parole. Un’ondata di Pagine”, ideata dal giornalista e scrittore Daniele La Corte e organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio.

Al centro della serata vi sarà la presentazione del libro "Oltre la vita nei dintorni della morte" (De Ferrari Ed.) del poeta Antonino Ricca, che nel componimento poetico unico da cui è composto il volume affronta in maniera approfondita e inedita il tema dell'aldilà. Presenterà Daniele La Corte.

“Qualsiasi cosa voglia dire per noi essere un poeta (o una poeta) - sottolinea nella prefazione del volume Francesca Colombi - Antonino Ricca con le sue raccolte (e con questa, in particolare), ci rende partecipi di un nuovo e bellissimo significato del termine: usare lo strumento delle parole per costruire un’altra via, la possibilità di una salvezza al di fuori di una realtà per certi versi insufficiente”.