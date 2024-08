Mercoledì 28 agosto a Calice Ligure la musica di Elle, Roberto Grossi e degli Edhera

Mercoledì 28 agosto alle ore 21,00 sul sagrato della Chiesa di San Nicolò di Calice Ligure, si terrà una speciale serata all’insegna della musica dal vivo, organizzata dall’Associazione “Calice Ligure Città della Musica”. Tre concerti tra rock e musica d’autore che vedranno alternarsi sul palco la cantautrice bolognese Helle, il cantautore Roberto Grossi e la band degli Edhera.

Lisa Brunetti, in arte Helle, è una cantautrice bolognese, considerata tra le più interessanti della nuova musica italiana.

Nel 2021 pubblica l’album “Disonore con cui vince il PREMIO SPECIALE assegnato dal MEI.

“2, 107” è brano con il quale vince il PREMIO LUNEZIA NEW MOOD .

Vince il PREMIO DELLA CRITICA all’interno della rassegna del PREMIO INEDITO al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO per la sezione “Testo canzone”, è finalista del PREMIO BINDI 2022 e si esibisce a Musicultura.

Il 13 gennaio 2023, da alle stampe in versione cartacea ed e-book, il libro di poesie "Carovane" (ZONA Contemporanea).

Parte poi da Bologna a febbraio il Carovane Tour che la vede impegnata in oltre 50 date: una doppia esperienza live che porta nelle librerie e nei club uno spettacolo intimo e al contempo intenso ed energico, in cui vengono presentate le canzoni di Helle e le poesie di “Carovane” attraverso un file rouge che le lega.

Il 23 aprile 2023, nelle sede del Club Tenco a Sanremo, presenta in anteprima il nuovo disco "La liberazione” - hanno udito una donna ridere dal fiume", in uscita il 5 maggio e anticipato il 28 aprile dal singolo “Simone” che insieme a “Visto e passa”, “Baby!”, “Orme” e “Cani liberi” entrano nei circuiti indie nazionali radiofonici e di playlist.

Altre date nei club e nei Festival in tutta la penisola e, nel luglio dello stesso anno riceve un riconoscimento per il miglior testo con "Nebraska", al PREMIO LAUZI, tenutosi a Capri. E poi le finali di “BOTTEGHE D’AUTORE”, del “PREMIO DE ANDRÈ”, de “L’ARTISTA CHE NON C’ERA” e nuovamente MUSICULTURA, in cui risulterà vincitrice, aggiudicandosi il premio “La casa in riva al mare”, suonando a Radio 1 e nella finale trasmessa da Rai 2.

Il 26 aprile 2024 esce il suo terzo album in studio, "La colpa - racconto in nove canzoni”, anticipato dal singolo "La tempesta" pubblicato il 12 aprile al top delle classifiche indie.

Roberto Grossi, dopo l’esperienza come leader e voce dei Subbuglio!, ha pubblicato lo scorso giugno il suo primo album da solista dal titolo “Le stelle della sera” , nato dall’incontro con la producer e cantautrice bolognese Helle (Lisa Brunetti), che ne ha curato gran parte degli arrangiamenti: canzoni rock e ballate introspettive impreziosite da collaborazioni di rilievo e inedite sperimentazioni elettroniche.

Numerosi gli artisti di rilievo nazionale che hanno collaborato alla realizzazione del disco, tra i quali Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi). Lorenzo Monguzzi (Mercanti di Liquore), Fabrizio Casalino, Alessandra Ravizza e Chiara Buratti.

Sul palco si esibirà con Helle, i musicisti degli Edhera, Roberto rosa al basso e con la partecipazione straordinaria di Domenico Toscanini alle tastiere, noto polistrumentista e nipote del celebre direttore d’orchestra.

Gli Edhera nascono nel 2020 a Calice Ligure (SV) dalle ceneri dei Brain Less, di cui preservano l'originaria formazione con Emanuel Reciputi (voce), Filippo Pampararo (chitarra), Luca Moretti (basso) e Nicola Viola (batteria). Nello stesso anno pubblicano il primo singolo "La Canzone delle sagre", che viene distribuito sulle piattaforme digitali.

Eclettici e inclini alla contaminazione fra generi, gli Edhera si rifanno alla musica del passato e del presente, ispirandosi ad artisti quali Fast Animals And Slow Kids, Muse, Pink Floyd, Paolo Nutini, Foals. Il loro sound spazia dal funky allo space rock, dal progressive rock al pop, nella ricerca costante di una cifra stilistica personale.

Dallo scorso marzo è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale "Volano le pagine", il loro nuovo singolo. È online su YouTube anche il videoclip ufficiale.