Calice, verso la conclusione il concorso fotografico “La Valle Fiorita”: ultimi giorni per inviare le proprie foto

C’è tempo fino alla mezzanotte del 31 maggio prossimo per partecipare al concorso fotografico “La Valle Fiorita”, promosso dal Comune di Calice Ligure insieme all’Associazione Calice Ligure Città della Musica.

Un invito rivolto a tutti, sia fotografi professionisti che appassionati o semplici amanti della natura, per raccontare attraverso l’obiettivo la bellezza del centro della Val Pora nel suo periodo di massima fioritura.

Il concorso, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio naturalistico della valle, stimolando l’osservazione attenta dei suoi scorci fioriti, sia nei dettagli più minuti che nelle vedute più ampie.

Due sono le categorie di concorso, con partecipazione gratuita e aperta a tutti, senza limiti di età: foto a colori e in bianco e nero; ogni partecipante potrà inviare fino a tre immagini per categoria.

Le fotografie dovranno essere originali, inedite, in alta risoluzione e formato JPEG (jpg), con inquadratura verticale o orizzontale. Non sono ammesse immagini realizzate interamente al computer. Ogni scatto dovrà essere titolato e accompagnato da indicazioni sul luogo e la posizione in cui è stato realizzato.

Il materiale fotografico dovrà essere inviato via e-mail all’indirizzo lavallefiorita2025@gmail.com, indicando nome e cognome dell’autore, numero di telefono e indirizzo mail. Sono esclusi dalla partecipazione i membri della giuria.

Inoltre, i partecipanti sono invitati a condividere le proprie immagini anche su Instagram, taggando FlorArt in Calice e utilizzando l’hashtag #lavallefiorita.

Le tre fotografie migliori per ciascuna categoria verranno premiate con la stampa e l’esposizione durante l’estate nel Palazzo Comunale di Calice Ligure. A valutare gli scatti sarà una giuria composta da professionisti del settore, il cui giudizio sarà insindacabile.