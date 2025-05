Finale, il rione di pia pronto a colorarsi con le tonalità di "Fiori di Riviera"

Tornerà a Finale Ligure, nel fine settimana dal 31 maggio all'1 giugno, “Fiori di Riviera”, l'evento dedicato a fiori, piante in vaso e prodotti agroalimentari che animerà il borgo di Pia.

L’evento, alla sua decima edizione, vedrà l’allestimento di un mercatino florovivaistico e agroalimentare, un ricco programma di eventi collaterali, il menu Fiori di Riviera per coinvolgere le attività commerciali di Finalpia e la Caccia al tesoro “Cattura il sapore” per i più piccoli e le famiglie.

La scelta della location è tutt'altro che banale. Finalpia ha infatti sempre avuto una tradizione legata al mondo dell’agricoltura con una forte connotazione improntata sulla produzione di miele, anche attraverso l’Abbazia Benedettina, e

lungo la vallata ricca di aziende agricole e di coltivazioni private.

La chiesa e l’abbazia benedettina di Santa Maria a Finalpia costituiscono uno dei più importanti centri monastici della Liguria sotto il profilo religioso e artistico. Una prima chiesa dedicata alla Madonna è documentata nella valle di Pia nel 1170, quando il possesso su di essa e su due mulini lì esistenti furono confermati all’abbazia benedettina di San Quintino di Spigno. “Prega e Lavora” è il celebre motto benedettino che trova nei monaci apicoltori dell’Abbazia Benedettina di Santa Maria una mirabile espressione. La Comunità Monastica di Finalpia, dal 1930 attiva nella cura delle api, sente di vivere un particolare aspetto dello spirito di San Benedetto, che ha ricondotto l’uomo verso la natura: essa è un mezzo non solo per ricavarne un sostentamento, ma anche per scoprire Dio.

I benedettini, attraverso un’esperienza ultracinquantenaria, hanno accumulato una profonda conoscenza a proposito della vita delle api, dei prodotti apistici e dei loro benefici. Dal miele alla propoli, dal polline alla cera, dalla pappa reale alle punture delle api: tutto ciò serve ad aiutare a debellare alcune malattie insidianti la vita dell’uomo. Fu nei lontani anni ’30 (il monastero benedettino, allora, esisteva già da più di quattrocento anni) che fra’ Benedetto decise di produrre un po’ di miele per le necessità del convento. Più di settant’anni sono passati da allora e il miele dell’abbazia è apprezzatissimo da un’ampia fascia di estimatori.

"Accogliamo con piacere questa iniziativa che, ancora una volta, trasforma la nostra città nel palcoscenico di un evento che punta alla valorizzazione di una delle produzioni vanto della nostra bellissima regione e di un settore tra i più apprezzati al mondo della nostra economia, come quello florovivaistico - affermano il Sindaco con delega Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale, Angelo Berlangieri, e la Vice Sindaco con delega a Turismo e Grandi Eventi, Maura Firpo - Al tempo stesso, questa due giorni sarà la prima di diverse iniziative attraverso le quali, a partire dai mesi a venire, come Amministrazione intendiamo coinvolgere e dare sempre maggior impulso alla riqualificazione dell'intero rione di Pia. Un obbiettivo che parte da eventi di pregio come questo".

L’evento si svilupperà infatti in più sedi, tra Piazza Abbazia, via Santuario, via Molinetti, via Drione e via Porro, dove il pubblico potrà trovare gli espositori e le attività commerciali di Finalpia che proporranno prodotti dal tema “Fiori di Riviera” ed i menu dedicati. Sono 27 le attività locali che parteciperanno attivamente all’evento con menu a tema, tra il lungomare e il centro storico del rione.

Presso Piazza Abbazia si svolgeranno i laboratori all’interno dell’area Flowers Corner, si potrà visitare la mostra dei bouquets di Sanremo, realizzati dal Distretto Florovivaistico della Liguria e l’aiuola dedicata alle piante tipiche della Liguria realizzata dai Vivai Montina.

Sabato 31 maggio alle 10.00 sarà possibile partecipare alla visita guidata dell’Abbazia Benedettina di Finalpia, con un excursus storico-artistico del Santuario della Madonna di Pia, dell’Abbazia Benedettina ed uno sguardo alla storica attività del monastero legato all’agricoltura ed al mondo delle api. La stessa visita sarà riproposta Domenica 1° giugno alle ore 15.30, sempre con partenza da Piazza Abbazia presso il Flowers corner.

All’inaugurazione, alle ore 10.30 di sabato 31 maggio, si svolgerà il laboratorio dedicato al miele organizzato da Andrea Boffa dell’omonima azienda agricola.

Sempre sabato 31 maggio, alle ore 16.30 si svolgerà un incontro dal titolo “La mise en place delle feste” tenuto da Federico Silvestri, esperto pluripremiato e già vincitore della Medaglia d’oro del 55° e 56° concorso internazionale di bouquet di Montecarlo, nel 2025 per la Categoria tavola: Il ballo della Rosa e Medaglia d’Oro per la tavola più bella, medaglia d’argento per il più bel bouquet e menzione speciale giuria d’onore per l’eleganza nella scelta dei fiori in occasione dell’Euroflora 2025.

Alle 17.30 di sabato 31 maggio si svolgerà l’incontro dal titolo: Smieliamo insieme. Guarda, gira e assaggia il miele. Si tratta di un viaggio nel regno dorato delle api, tra favi incantati, magie di miele e piccoli tesori da gustare. Si potrà guardare da vicino la casa delle api, ascoltare il ronzio dei piccoli alchimisti ed aiutare a raccogliere il miele. Gli appuntamenti sul miele si ripeteranno anche domenica primo giugno alle ore 10.30 ed alle ore 15.00.

Il primo giugno si svolgerà la caccia al tesoro “Cattura il Sapore”, rivolta ai più piccoli ed alle loro famiglie. Le iscrizioni saranno aperte il 31 maggio ed il primo giugno, presso l’infopoint della manifestazione. La partenza è prevista il primo giugno alle ore 16.00 presso il Flowers Corner e la premiazione, con i “Fiori di Riviera”, è prevista alle ore 18:00.

Ultimo appuntamento dell’evento Domenica 1° giugno alle ore 17.00: Profumi celestiali. Fattoria didattica sull’introduzione all’aromaterapia e mazzetti aromatici a cura di Società Agricola Vivai Montina di Cisano sul Neva.

Durante le due giornate, 27 attività di Finalpia tra lungomare, centro storico ed entroterra, proporranno dei piatti o dei cocktails dedicati a Fiori di Riviera. L’elenco è consultabile sul programma di Fiori di Riviera, sulla pagina Facebook della manifestazione, sui social dell’Associazione Garosci de Pia e su Visit Finale Ligure.