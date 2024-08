Albisola, sabato 31 agosto il concerto “Musica da film”

Sabato 31 agosto nel suggestivo Parco dell’Accoglienza al Santuario delle Pace, andrà in scena “Musica da film”, concerto che ripercorrerà le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Da cornice il parco, l’elemento naturale aggiungerà valore all’esperienza musicale proposta. L’evento è promosso da comami musica, associazione musicale del territorio albisolese che negli ultimi anni ha promosso concerti di qualità.

Protagonista della serata, la Camerata giovanile della Svizzera Italiana diretta dal M°Monterosso. Istituita nel 1989 su iniziativa della Società Svizzera di Pedagogia musicale sezione Ticino, si compone di giovani musicisti di strumenti ad arco che oltre a far musica d’assieme eseguono a turno parti solistiche.

Obiettivo principale della Camerata è di promuovere con concerti pubblici e nelle scuole la divulgazione della musica a livello giovanile.

Ospite della serata il mandolinista di fama internazionale Carlo Aonzo. Nato a Savona dove è cresciuto immerso nella musica, nella sua carriera ha collaborato con prestigiose istituzioni come l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano, la Nashville Chamber Orchestra (USA), la McGill Chamber Orchestra di Montreal (Canada), la Philarmonia di San Pietroburgo (Russia), i Solisti da Camera di Minsk (Bielorussia), il Schleswig-Holstein Musik Festival (Germania). Nel 2001, con la sua “Orchestra a Pizzico Ligure” ha suonato in Vaticano per Papa Giovanni Paolo II1Tra i suoi riconoscimenti si annoverano il Primo Premio assoluto e premio speciale “Vivaldi” al Concorso Internazionale “Pitzianti” di Venezia e il Primo Premio al Walnut Valley National Mandolin Contest a Winfield, Kansas (USA).

Il profondo interesse in attività di promozione e sensibilizzazione focalizzato sul proprio strumento è testimoniato dalle sue innumerevoli collaborazioni con le orchestre mandolinistiche di tutto il mondo: New York, Seattle, Portland, Providence, Pittsburgh, Baltimora, Filadelfia, Denver, Milwaukee, Atlanta, Montreal, Milano, Genova, Lugano, Tokyo, Nagoya, Osaka, Sendai, Saigon, Wuppertal, Berlino, Londra, San Pietroburgo.