Savona, messa in sicurezza di via Bresciana: avviato l'iter per l'affidamento dei lavori

Una curva in pendenza con una scarpata pericolosa e senza protezione e il Comune di Savona mette le barriere di sicurezza.

L'intervento dopo le richieste dei residenti avanzate da tempo con un impegno economico da parte di Palazzo Sisto di circa 49mila euro.

La messa in sicurezza sarà in via Bresciana nel tratto che dall'estremità a valle della zona residenziale PEEP 167 di Legino porta a via Fratelli Grondona.

Un tratto della strada ha una scarpata con una notevole pendenza in fondo alla quale ci sono altri edifici. Una situazione di pericolo non solo per le auto ma anche per i pedoni.

La messa in sicurezza è imposta da norme di legge che obbligano ad installare una barriera di sicurezza lungo il ciglio stradale, nella parte a valle. della strada.

Inoltre, quel tratto di via Bresciana è pericoloso anche per i pedoni. Infatti, l'assenza di qualsiasi protezione lungo il marciapiede non può prevenire la possibilità di caduta verso la scarpata per questo sarà installata anche una recinzione protettiva.