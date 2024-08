Riprese le ricerche dell’aereo precipitato in Austria dopo il decollo da Villanova d’Albenga

Sono riprese le ricerche del relitto dell'aeroplano tragicamente precipitato ieri mattina, 26 agosto, sulle Alpi austriache, a Brand, nel distretto di Bludenz.

Il velivolo, un Beechcraft 58TC Baron, di proprietà della società Permare di Sanremo, era pilotato dall'imperiese Luca Vinzoni, decollato intorno alle 8:40 dall'aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d'Albenga e diretto a Straubing, in Germania, con atterraggio previsto per le 11.15.

Atterraggio che non è mai avvenuto, purtroppo.

Luca Vinzoni, 57 anni, pilota esperto, era conosciuto e stimato da tutti nello scalo villanovese. Le operazioni di recupero erano state interrotte ieri poco dopo le 17:30 a causa delle avverse condizioni meteo. Stamattina, però, la situazione è migliorata grazie al diradarsi della nebbia, consentendo a un elicottero di riprendere il volo per la ricerca.

Finora, sono state trovate solo alcune parti dell'aereo, ma non ancora la cabina. Le autorità locali ritengono che il luogo dell'incidente si trovi in un'area molto ripida e impervia. Lo schianto è stato udito intorno alle 10 del mattino da alcuni testimoni.

La fitta nebbia ha complicato le operazioni di soccorso per tutta la giornata di ieri, impedendo il decollo di elicotteri e droni. Circa 200 soccorritori, tra cui membri del soccorso alpino, vigili del fuoco, Croce Rossa e polizia, sono stati coinvolti nella ricerca del velivolo disperso.

"Volevo non scrivere queste righe che seguiranno e ho atteso per farlo perché la mente, in questi casi, gioca una strana partita con i sentimenti. Gianluca un amico e un pilota che è stato sempre presente nel sodalizio in diverse fasi della sua esistenza e ora non c'è più. Più o meno siamo stati del medesimo 53° corso piloti, Aero Club di Savona, nei lontani anni 90. Io lo chiamavo scherzosamente Vinz cosa che ricambiavi con un affettuoso 'Ciao Ale' - dice il presidente dell'Aero Club Savona e della Riviera Ligure Alessandro Betti - Questi voli che facevi in Germania per fare manutenzione te ne ho visto fare parecchi con il 'tuo' Beech 58TC Turbo Baron, un bimotore robusto e sicuro, che ne dica la stampa definendolo 'piccolo velivolo'. Già ieri alle 10.18 seguendo Flightradar24 è stato evidente che hai avuto un problema a 25000 piedi. Volavi IFR, difficile pensare a un problema meteo, per le cause aspettiamo la commissione FAA che si occuperà del caso per ora quello che mi resta è il tuo sorriso e la tua disponibilità verso l'Aero Club mai venuta meno".

"Più di una volta ti ho visto riposare sulla poltrona nel salone dopo un estenuante trasferta, avevi il giusto spirito e hai capito che l'Aero Club era casa tua come è giusto che sia da sempre la casa di tutti i piloti. Con affetto l'Aero Club di Savona si stringe ai famigliari. Cieli Blu" conclude.