Esame Salernitana per la Sampdoria, dopo il ko con la Reggiana serve una reazione

La sconfitta casalinga con la Reggiana ha fatto male, è per questo che il match è con la Salernitana di questa sera (ore 20.30, stadio Arechi) per la Sampdoria assume i contorni di un piccolo esame di riparazione da non sbagliare. Oltre che per il risultato, sabato scorso la squadra ha deluso anche dal punto di vista del gioco: necessario dunque voltare immediatamente pagina, come del resto ha fatto intendere il presidente Manfredi nella giornata di ieri.

A Salerno tornerà titolare, dopo il turno di stop per squalifica, Ioannou. Toccherà invece a Vismara difendere i pali blucerchiati, sabato scorso infatti Ghidotti ha rimediato una lesione al retto femorale: un infortunio che, in attesa di esami specifici, fa temere uno stop di almeno un mese. Per quanto riguarda il resto della formazione, come già annunciato nei giorni scorsi da Pirlo, spazio ad alcune rotazioni: in campo dal primo minuto si dovrebbero vedere alcuni volti nuovi come Veroli e Meulensteen in mezzo al campo e Benedetti al fianco di Tutino alle spalle di Coda.