Varazze, nuova sede della polizia locale in via Recagno: "Lavori arrivati al'80%"

Proseguono i lavori di realizzazione del nuovo comando della Polizia Locale in via Recagno.

"Le opere sono in fase di ultimazione, al momento siamo arrivati circa all'80% della realizzazione" ha detto il Sindaco Luigi Pierfederici.

"Questo importante progetto, insieme alla caserma dei Vigili del Fuoco, in fase di ultimazione e alla nuova sede della Protezione Civile, in progettazione, garantirà un rafforzamento dei servizi e un maggiore presidio territoriale per tutta la comunità" ha continuato il primo cittadino varazzino.

Il Comune varazzino è proprietario dei locali all'intero primo piano e in parte al piano terreno e gli spazi, per uno sviluppo complessivo di circa 510 metri quadrati in passato erano stati utilizzati come sede della Pretura dal settembre del 1981 al marzo del 1997 e come ufficio del Giudice di Pace dall'aprile 1997 fino al maggio 2014, data del trasferimento al Tribunale di Savona.

Da allora i locali sono rimasti inutilizzati. Da lì la decisione di utilizzarlo come nuovo comando per gli agenti che lasceranno quindi il Palazzo Comunale.

Saranno quindi presenti gli spazi per gli uffici necessari, gli spogliatoi, una camera di sicurezza per i fermati, un ufficio della videosorveglianza cittadina e un nuovo servizio igienico a norma per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili.

Secondo i programmi del Comune le lavorazioni dovrebbero concludersi entro nel prossimo autunno.