La Samp non si rialza, a Salerno un altro ko: blucerchiati battuti 3-2

L'ormai solita altalenante Samp, con il solito repertorio di errori assortiti, e per i blucerchiati arriva un'altra sconfitta. Questa volta è la Salernitana a festeggiare: i campani vincono 3-2 al termine di un match aperto da un gol lampo di Simy (con topica colossale del portiere doriano Vismara), proseguito con il ribaltone ospite firmato da Coda e Tutino e concluso nel secondo tempo prima con il pareggio di Valencia e infine dal gol decisivo di Braaf.

Per la Sampdoria un altro schiaffo dopo quello subito sabato scorso in casa con la Reggiana: disattese le aspettative del presidente Manfredi e dei tifosi che auspicavano una pronta reazione. E adesso anche la panchina di mister Andrea Pirlo è a rischio, sabato a Marassi contro il Bari per lui potrebbe essere già tempo di dentro o fuori.

LA PARTITA

Blucerchiati in campo con il lutto al braccio nel ricordo di Sven Goran Eriksson. Confermata la formazione preventivata alla vigilia con in campo dal primo minuto Veroli, Meulensteen e Benedetti. L'avvio per la Sampdoria è da incubo: dopo appena 15 secondi Vismara combina un pasticcio su retropassaggio di Romagnoli e per Simy è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete. Poco dopo il numero uno ospite si riscatta parzialmente murando Tongya ed evitando un raddoppio che a freddo avrebbe fatto malissimo. Al 4' minuto il pareggiato doriano: Tutino imbeccato in profondità dribbla il portiere dei campani Sepe e fa 1-1.

Al 9' e al 18' è ancora la Samp a spaventare l'Arechi: Coda prima e Tutino poi non trovano però la porta. Due occasioni che diventano il preludio al gol dell'1-2: al 22' Tutino inventa un assist di "trivela" per Coda che controlla e conclude di potenza in rete con il mancino. Prima dell'intervallo, Salernitana che sfiora il pareggio: una deviazione spiazza Vismara sul tiro di Amatucci, ma per fortuna del portiere blucerchiato la sfera finisce in corner.

La seconda frazione si apre ancora con il portiere della Sampdoria chiamato agli straordinari. Al 12' l'episodio che avrebbe potuto cambiare il destino della contesa, ovvero il rigore prima assegnato e poi tolto (dopo consulto Var) alla Sampdoria: è infatti Veroli a colpire Tello e non viceversa come parso in un primo momento. E così, appena tre minuti dopo, ecco il pareggio della Salernitana: Valencia sovrasta Bereszynski (prestazione pessima la sua) e riequilibra con un gran colpo di testa la contesa.

L'inerzia del match soffia in favore dei padroni di casa e a cinque minuti dal novantesimo arriva il colpo del ko: un tiro da fuori area di Braaf, sporcato da una doppia deviazione di Venuti e Bereszynski, diventa imprendibile per Vismara. Per la Samp è notte fonda, la Salernitana (che chiude in dieci per l'espulsione di Kallon ammonito due volte, prima per simulazione e poi per proteste) sorride e incassa il secondo successo in altrettante gare tra le mura amiche.

IL TABELLINO

SALERNITANA-SAMPDORIA 3-2

RETI: 1’ pt Simy (SAL); 4’ pt Tutino (SAM), 22’ pt Coda (SAM); 15’ st Valencia (SAL), 40’ st Braaf (SAL).

SALERNITANA (4-3-3): Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Bradaric (25’ st Njoh); Tello (17’ st Kallon), Amatucci, Tongya; Verde (44’ st Gentile), Valencia (25’ st Braaf), Simy.

A DISPOSIZIONE: Fiorillo, Corriere, Ruggeri, Iervolino, Di Vico, Sfait, Legowski.

ALLENATORE: Giovanni Martusciello

SAMPDORIA (3-4-2-1): Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Veroli; Depaoli (33’ st Venuti), Meulensteen (46’ st La Gumina), Bellemo (46’ st Kasami), Ioannou; Benedetti (25’ st Akinsanmiro), Tutino (25’ st Sekulov); Coda.

A DISPOSIZIONE: Ravaglia, Vieira, Giordano, Ferrari, Yepes, Girelli, Vulikic.

ALLENATORE: Andrea Pirlo.

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo.

AMMONITI: Martusciello (allenatore Salernitana) per proteste, Bellemo (SAM), Kallon (SAL).

ESPULSO: Kallon (SAL) per doppia ammonizione.