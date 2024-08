Paralimpiadi di Parigi: il genovese Bocciardo trionfa nei 200 metri stile libero S5

Ennesimo capolavoro di Francesco Bocciardo alle Paralimpiadi di Parigi: il nuotatore genovese ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri stile libero S5. L'atleta ligure, già pluridecorato con tre ori paralimpici, ha ottenuto così il suo quarto titolo paralimpico.

L'atleta genovese, noto anche per la sua passione per il Genoa, ha aggiunto un altro capitolo glorioso alla sua carriera, iniziata con l'oro a Rio de Janeiro e proseguita con la doppietta di Tokyo: "Non credevo di riuscire a vincere - ha commentato - perchè gli avversari erano molto forti ma alla fine sono riuscito a resistere e a vincere ancora una volta".