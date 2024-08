Sampdoria, Pirlo al capolinea: Sottil pronto a subentrare

Sembra ormai essere giunta al capolinea l'esperienza di Andrea Pirlo alla guida della Sampdoria: i due recenti ko con Reggiana e Salernitana avrebbero infatti convinto la società blucerchiata a esonerare l'allenatore al punto che l'ufficialità della decisione è attesa già nelle prossime ore.

Repentino pare però essere stato il cambio di rotta voluto dai vertici societari, pienamente delusi dalla prestazione fornita dalla compagine doriana in quel di Salerno: lì era attesa una reazione alla sconfitta con la Reggiana, reazione che non è arrivata.

Il favorito numero uno per la panchina blucerchiata è ora Andrea Sottil, libero dopo aver rotto in tempo record l'accordo raggiunto ad inizio stagione con la Salernitana. Sottil aveva infatti rassegnato le dimissioni lo scorso 2 luglio a causa di divergenze sul progetto tecnico e dubbi sul futuro societario del club campano con il quale si era accordato pochi giorni prima. La sua ultima esperienza in panchina è stata in Serie A con l'Udinese, culminata (dopo un campionato intero e una salvezza) con l'esonero nell'ottobre 2023.