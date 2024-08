Il comune di Roccavignale perde uno dei suoi pilastri: Elena Fiorito va in pensione

Il comune di Roccavignale perde uno dei suoi storici pilastri: Elena Fiorito va in pensione dopo 38 anni di servizio dedicato con passione e impegno.

"Una figura di riferimento per tutta la comunità roccavignalese", spiega il sindaco Amedeo Fracchia, "Ha rappresentato un punto fermo per tutti noi, dedicando non solo il suo tempo, ma anche il suo cuore, spesso andando ben oltre i compiti d'ufficio".

"Da parte di tutta l'amministrazione e dei colleghi, un sincero ringraziamento per il suo impegno e la sua dedizione. Siamo certi che con la sua preziosa esperienza non ci lascerà mai in difficoltà. Buon proseguimento della tua vita", conclude il primo cittadino.