Calcio, Albissole in lutto per la morte di Paolo Roccabianca

Stamattina l'Albissole ha annunciato la scomparsa di Paolo Roccabianca, uno dei tifosi e sostenitori più affezionati al club ceramista.

La notizia coinvolge tutto l'ambiente sportivo provinciale anche perchè Paolo era figlio di Rino, storico dirigente del comprensorio savonese e figura di rilievo in ambito federale complice la presenza nello staff delle rappresentative regionali.

Il messaggio dell'Albissole: "Ciao "Paolino' così ti chiamavano gli Ultras sui gradoni. Eri una presenza costante in tutte le partite e trasferte dei nostri ragazzi, sarà difficile non vederti più sugli spalti a incitarli. La società Albissole e tutto il gruppo Prima Squadra si stringono al dolore della famiglia Roccabianca. Ciao Paolino continua a cantare per noi".