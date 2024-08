Alassio, all'ex Chiesa Anglicana domenica 1 settembre il concerto della Masterclass di canto lirico

Domenica 1 settembre alle ore 21, presso l’ex chiesa Anglicana di Alassio, si terrà il concerto a ingresso libero in cui si esibiranno tutti i partecipanti della Masterclass di canto lirico indirizzata al perfezionamento vocale e allo studio dell’interpretazione operistica tenuta nei giorni scorsi dal Maestro Andrea Elena e organizzata dall’Associazione MusicOperArtist in collaborazione con l’Associazione Vecchia Alassio e con il patrocinio del Comune di Alassio.

I giovani allievi partecipanti alla masterclass che si esibiranno domenica in concerto sono di diversa nazionalità, con un’importante presenza di cantanti cinesi.

“Sono lieto di poter offrire consigli e suggerimenti tecnici, attraverso la mia lunga esperienza professionale e poter trasmettere una parte della mia vita artistica non può non darmi piacere”, sottolinea il Maestro Andrea Elena, il quale festeggerà nel mese di settembre il 50° anniversario del suo debutto in teatro.