Albenga in Tavola: asparago violetto protagonista, incontrerà la battuta di fassona

Come per il carciofo anche questa volta sono stati pensati approfondimenti e speciali abbinamenti. L’asparago incontrerà la battuta al coltello di fassona piemontese.

Ecco alcuni momenti da segnalare :

A partire dalle 12.00 da non perdere lo Show Cooking dei ragazzi dell’Istituto alberghiero con degustazione dei loro fantastici piatti e lo stand dei ragazzi dell’Istituto Agrario.

A partire dalle 10.00 Talk food e show cooking per celebrare i lati noti e nascosti dell’Asparago Violetto d’Albenga attraverso voci di rilievo e un singolare protagonismo gastronomico: la battuta al coltello di fassona piemontese e asparagi a crudo.

Un evento imperdibile durante il quale si terranno incontri e collaborazioni di grande valore che esalteranno il territorio e le sue eccellenze gastronomiche.

Parteciperanno:

- Gli asparagicoltori dell’ Ortofrutticola d’Albenga

- I rappresentanti della Camera di Commercio Riviere di Liguria

- Il Campionato e la Confraternita della Battuta al Coltello di Trinità (CN)

- Il FASSONA Day , con il Comune di Vigliano d’Asti (AT)

Afferma l’assessore al turismo e commercio Camilla Vio: “Eventi come Albenga in Tavola rappresentano un’occasione unica per celebrare le nostre tradizioni e creare sinergie preziose con realtà locali e nazionali. La partecipazione di figure di spicco, come gli asparagicoltori dell’Ortofrutticola d’Albenga, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, e collaborazioni con il Campionato della Battuta al Coltello di Trinità e il Fassona Day di Vigliano d’Asti, sottolineano l’importanza di fare rete per promuovere il nostro patrimonio enogastronomico. Questi momenti non solo rafforzano l’identità della nostra comunità, ma contribuiscono anche a far conoscere Albenga come punto di riferimento per la qualità e l’innovazione nel panorama agroalimentare italiano".