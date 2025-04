Loano, il 12 aprile l'incontro "Biohacking. Come condizionare il cervello per vivere 120 anni"

“Biohacking. Come condizionare il cervello per vivere 120 anni” è il titolo della conferenza in programma sabato 12 aprile alle 15.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano.

Relatore dell'incontro sarà il dottor Massimo Caliendo, specialista in patologia clinica ed esperto in medicina preventiva.

L'incontro è promosso da Unitre Loano con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

L'incontro è a ingresso gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni contattare il numero 375.54.45.818 o visitare la pagina Facebook Unitre Loano o il sito www.unitreloano.it.