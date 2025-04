"Bastapoco" per tornare a sorridere, un weekend di solidarietà e divertimento per 26 bambini oncologici

Un fine settimana di solidarietà e divertimento quello vissuto da 26 bambini provenienti dai reparti oncologici di Genova, Torino e Monza. Nella giornata di sabato, dopo la visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Albenga, i bambini sono stati ospitati presso la sede dell'Associazione Vecchia Loano "Carnevaloa", dove ad aspettare i nostri piccoli ospiti c’erano i motociclisti amici della “Vecchia Loano” e uno spettacolo teatrale su Pinocchio, diretto dal regista Molteni. Tra le tante sorprese, anche il saluto emozionante proveniente dal cielo da parte del Reparto Elicotteristi dei Carabinieri di Villanova.

Domenica mattina, poi, tutti in spiaggia a sperimentare lo sport con la palla ovale grazie ai tecnici della ASD Rugby Portatori di Sorrisi APS - Rugby in Ospedale. Il pallone da rugby è rimbalzato in modo creativo e coinvolgente, facendo breccia nel cuore di tutti i partecipanti. Tra sacchi per i placcaggi, percorsi e passaggi, i bambini hanno portato sul campo tutta la loro energia e voglia di divertirsi. Al termine della giornata, medaglie per tutti e foto ricordo. Il sorriso e la gioia dei piccoli campioni, la meta più importante segnata in questi tre giorni di amicizia.

"Siamo un gruppo di volontari e offriamo diversi servizi di supporto ai pazienti oncologici. Con il progetto Life to Life, nato dalla collaborazione tra Bastapoco odv di Albenga e Progetto Giada onlus di Torino, diamo la possibilità a tanti bambini e alle loro famiglie di trascorrere, in modalità gratuita, un fine settimana spensierato e allegro nella nostra bella Liguria. 'Noi ci mettiamo il cuore' è il motto che ci contraddistingue da dieci anni a questa parte (a maggio celebreremo il decennale del Progetto Life to Life). Oggi abbiamo collaborato con degli amici della ASD Rugby Portatori di Sorrisi APS - Rugby in Ospedale. I tecnici hanno coinvolto bambini e loro familiari, ricreando situazioni di gioco sulla spiaggia. Nella gioia dei loro occhi, la nostra più grande soddisfazione come volontari. Ci finanziamo con donazioni volontarie e, fortunatamente, sono molte le associazioni che coinvolgono la nostra Bastapoco odv come beneficiaria dei fondi raccolti. In collaborazione con la ASL 2 della provincia di Savona, forniamo presidi medici per pazienti che arrivano dalle cure palliative. Il nostro sogno è la realizzazione di un hospice per dare sostegno e dignità nell’ultima fase della malattia. Quando non c’è più niente da fare, c’è ancora molto da fare", commenta Mario Baruchello, presidente Onlus Basta Poco.

"È stato un evento entusiasmante a cui abbiamo partecipato con gioia, insieme a tanti altri volontari. Ci siamo messi in gioco per portare sorrisi, risate e momenti di pura allegria attraverso il nostro sport. È stata un'occasione speciale per questi bambini, per vivere un weekend di spensieratezza, accolti con affetto e calore dagli albergatori che partecipano a questa iniziativa. Tutti insieme siamo riusciti a regalare a questi bambini una pausa indimenticabile, dove ogni attimo è stato un’occasione per creare ricordi speciali. Ringraziamo le associazioni Basta Poco Odv di Albenga e Progetto Giada Onlus di Torino che ci hanno coinvolto in questo incredibile progetto", conclude Valeria Morgia, presidente ASD Rugby Portatori di Sorrisi APS - Rugby in Ospedale.