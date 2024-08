Treni in ritardo o soppressi, a giugno sulla tratta Genova-Ventimiglia non è stato rispettato l'indice di affidabilità

Sono 4 su cinque le linee che, nel mese di giugno, 4 linee su 5 hanno diritto al bonus per non aver rispettato "l'indice di affidabilità" . Sono la Genova - Milano, Genova - Acqui Terme, Levante: Genova - La Spezia - Sarzana e Ponente: Genova - Ventimiglia.

Il bonus viene applicato in base alle modalità e ai criteri definiti in una delibera regionale nei casi di mancato rispetto dell’indice di affidabilità del servizio ferroviario regionale, come previsto dal contratto di servizio stipulato da Regione Liguria.

L’importo del bonus è pari al 20% del valore dell’abbonamento che sarà acquistato, e verrà computato in sconto al momento del rinnovo.Il Bonus è applicabile per lo stesso intestatario e la stessa direttrice. Per gli abbonamenti agevolati la percentuale del 20% si applica al prezzo effettivamente da corrispondere per l’acquisto dell’abbonamento stesso. Il Bonus non si applica nel caso di abbonamenti agevolati gratuiti.