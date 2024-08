Anche la Sampdoria celebra le gemelle D'Amato: l'omaggio del "Ferraris" blucerchiato per le ragazze genovesi della Ginnastica Artistica italiana

Nella giornata in cui lo sport genovese e ligure celebra Alice e Asia D'Amato con un appuntamento speciale al Porto Antico di Genova, anche la Sampdoria a pochi minuti dal match con il Bari ha omaggiato due delle atlete simbolo della Ginnastica Artistica italiana.

Una maglia blucerchiata personalizzata per entrambe le sorelle, con tanto di foto di rito sul prato del "Ferraris" assieme all'ad Fiorella e alla vicepresidente vicaria del Coni Silvia Salis prima del giro di campo a raccogliere l'applauso dei tifosi. E per Alice, medaglia d'oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi (ma anche argento nel concorso generale a squadre) una maglia speciale con inserti dorati a ricordare il trionfo olimpico. Una passione, quella per la Samp, trasmessa alle gemelle D'Amato dal papà Massimo, scomparso prematuramente nel 2022.

Il prepartita odierno è stato anche l'occasione per ricordare Sven Goran Eriksson, scomparso lo scorso 26 agosto: "Ciao e grazie mister Sven" lo striscione mostrato in campo poco prima dell'ingresso in campo delle squadre.