Cengio, l’11 maggio una messa per ricordare la vigilessa Federica Barbiero a vent’anni dalla scomparsa

Domenica 11 maggio, alle 11:15, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Barbara a Cengio Stazione, sarà celebrata una messa di anniversario in memoria di Federica Barbiero, Medaglia d’Oro al Valore Civile, nel ventesimo anniversario della sua morte.

Barbiero perse la vita il 10 maggio 2005 in corso Tardy e Benech, a Savona, durante il servizio: stava scortando un convoglio militare proveniente da Vercelli e diretto al porto per l’imbarco verso la Sardegna. In sella alla moto della Polizia Municipale, precedeva i mezzi dell’Esercito insieme a un collega e a pattuglie dei Carabinieri quando rimase coinvolta in un tragico incidente.