Scuola, concluse le operazioni di immissione in ruolo del personale docente

“Si sono concluse tutte le operazioni di immissioni in ruolo o finalizzate al ruolo entro il 31 agosto, secondo tempistica nazionale”.

Ad annunciarlo, con una nota, è il Direttore Scolastico Regionale, il dottor Antimo Ponticiello, precisando come siano stati assunti in totale 997 docenti, attingendo dalle graduatorie PNRR e GPS I fascia, oltreché dalla cosiddetta Mini Call Veloce.

“Durante questa settimana - ricorda quindi il dirigente ligure - si procederà all’assunzione di circa 70 docenti idonei dalle graduatorie 2020 (DD 499/2020) con decorrenza giuridica 2024-2025. Il totale delle assunzioni di quest’anno è superiore di 170 posti rispetto al totale dell’anno precedente”.

“Al via le operazioni in data odierna per il conferimento delle supplenze GPS del personale docente per il regolare avvio delle lezioni il 16 di settembre” chiosa il dottor Ponticiello.