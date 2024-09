Tiziana Tardito espone a Bergamo nella mostra collettiva "Arte come Incontro"

Dopo la consueta pausa estiva, il panorama artistico italiano si riaccende con nuove ed entusiasmanti esposizioni. Tra queste, spicca la mostra collettiva "Arte come Incontro", curata dal noto critico d'arte e scrittore Andrea Barretta, che si terrà a Bergamo presso la Galleria DuePuntoZero. L'inaugurazione è prevista per sabato 14 settembre, alle ore 18:00.

L'evento rappresenta un momento di grande rilievo per la scena artistica contemporanea, e tra i protagonisti vi sarà Tiziana Tardito. Selezionata personalmente da Barretta, l'artista valbormidese esporrà insieme a un ristretto gruppo di artisti, scelti per la qualità e l'impegno delle loro opere.

La mostra vedrà un'interessante varietà di tecniche espressive, che spaziano dalla pittura alla scultura, dall'incisione alla fotografia, offrendo una panoramica delle ricerche stilistiche più attuali.

"È un grande evento e sono onorata di farne parte", afferma la Tardito. "Andrea Barretta ha selezionato con cura un gruppo di artisti, invitandoci a esporre opere che rappresentano il nostro impegno e la nostra ricerca artistica. Le tecniche espressive sono diverse, ma ciascuno di noi ha mantenuto la propria autonomia creativa. Tra pittura, scultura, incisione e fotografia, si potrà osservare una varietà di stili che riflettono lo stato attuale dell'arte contemporanea".

La Galleria DuePuntoZero, nota per la sua capacità di accogliere e valorizzare opere d'arte di alta qualità, offre il contesto ideale per un evento che si preannuncia come un importante momento di dialogo tra autore e fruitore.

"Sarà una bella mostra, arricchita da un catalogo che accompagnerà il visitatore in un dialogo ravvicinato con le opere esposte", continua la Tardito. "L'arte, dopo le grandi rivoluzioni del secolo scorso e le attuali alterazioni, cerca un nuovo sentire, un superamento delle forme espressive passate, senza però stravolgerne l'essenza. L'arte è sempre in evoluzione, adattandosi e mutando con il passare del tempo".