Auto e scooter si scontrano in via Stalingrado a Savona: sul posto sanitari e polizia locale

Qualche disagio al traffico in zona in direzione di Vado Ligure e una persona rimasta ferita, pare non gravemente. Questo il bilancio di uno scontro avvenuto nel pomeriggio odierno, intorno alle 15.30, in via Stalingrado a Savona, tra la rotonda in corrispondenza de Le Officine e l'incrocio con via Cilea.

Ancora non chiara la dinamica, per accertare la quale sono intervenuti gli agenti del comando cittadino di Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi del caso e inoltre hanno gestito il traffico.

Sul posto anche un'ambulanza della Croce Oro Mare per prestare i primi soccorsi del caso alla persona, pare un giovane, che viaggiava a bordo dello scooter, una Vespa Piaggio, prima di trasportarlo in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.