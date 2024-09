Elezioni regionali, Brunetto non si ricandida: "Scelta dettata da motivazioni personali, esperienza positiva ma esaurita"

Brunello Brunetto ha annunciato che non si ricandiderà alle prossime elezioni regionali: "Considero esaurita ed esaustiva quest'esperienza per motivazioni personali", ha dichiarato il consigliere regionale uscente della Lega, eletto in Regione con 3.733 preferenze raccolte nel savonese.

Motivando il suo passo indietro, Brunetto ha riflettuto sulla sua esperienza in politica descrivendola come un "importante spaccato della vita reale". "Cosa rimane? Un sacco di rapporti umani, molti positivi e alcuni negativi - ha aggiunto - La politica è diversa dalla mia vita precedente: c'è una differenza tra ciò che pensi di fare e ciò che riesci realmente a ottenere, ma considero comunque questa esperienza estremamente positiva. Mi ha insegnato molte cose, e credo che ogni esperienza vada vissuta e mai rinnegata quando la si inizia con gioia".

Sul suo futuro, Brunetto, ex direttore della Struttura complessa di anestesia e rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte, ha commentato: "Anagraficamente potrei essere pensionato, ma mi sento ancora molto carico e in condizioni psicofisiche adeguate. C'è un mondo davanti a me che potrà ancora darmi soddisfazioni. Le mie competenze sono in un ambito specifico e in quello spero di continuare a operare".