Regionali 2024, Giorgio Cangiano: “Mi candido, in Liguria la situazione è complessa, ma si può ripartire”

Giorgio Cangiano si candida come consigliere alle prossime elezioni Regionali.

Dopo l’appoggio del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, comitati e associazioni e il Circolo del Partito Democratico ingauno, è arrivata la conferma di Cangiano, per sua stessa voce.

“La stima e la fiducia espresse nei miei confronti dal Sindaco Riccardo Tomatis, dagli amministratori di Albenga e di molti altri comuni del comprensorio, così come l’unanime indicazione del mio nominativo, votata durante l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Albenga, mi hanno molto emozionato e profondamente inorgoglito – afferma Cangiano -. Le manifestazioni di affetto e gli incoraggiamenti ricevuti in questi giorni da moltissime persone che mi hanno telefonato, mandato messaggi e fermato per strada mi hanno commosso e responsabilizzato”.

“Sono consapevole che in Liguria la situazione sia molto complessa e sia necessario dare risposte concrete su temi essenziali come sanità, infrastrutture, lavoro e tutela del territorio – continua -. Ritengo anche che il ponente, sia per quanto riguarda la zona costiera, che per il nostro splendido entroterra, abbia necessità di maggiore attenzione e si debba pretendere la massima considerazione”.

"In quest’ottica ho deciso di dare la mia disponibilità alla candidatura quale consigliere regionale. Sono convinto che con determinazione, trasparenza e disponibilità ad un propositivo ascolto si possa ripartire – conclude -. Con l’aiuto e l’impegno di tutti”.