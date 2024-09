Camion incastrati sulla SS334 a Stella, i movieri di Anas saranno presenti sul cantiere H24

I movieri di Anas saranno presenti h24 non solo sulla Sp2 ma anche sulla Ss334 nei pressi del cantieri di Stella San Giovanni.

Questa la decisione che è stata presa visto che diversi tir negli ultimi giorni, da quando è scattato il divieto sulla statale ai mezzi pesanti con il conseguente transito sulla strada provinciale di Ellera, nonostante i cartelli di stop al transito, siano rimasti incastrati in più di un'occasione nel tratto dove sono presenti le lavorazioni.

"In questi giorni come comunità abbiamo subito innumerevoli disagi alla circolazione sulla SS334 causati dal cantiere al km 7+400. Per fare un breve escursus al passato dal 26 agosto al 15 settembre il traffico pesante dell’area è stato tutto dirottato sulla Sp2 di Ellera a causa di un tratto di cantiere che non permette il transito, in alcun modo, dei bisonti gommati sulla SS334 - spiega il sindaco di Stella Andrea Castellini - Tralasciando ogni polemica letta in questi giorni, comprensibile per il disagio sotto taluni aspetti, sono a comunicare alla cittadinanza tutta che da questa sera alle ore 20 ANAS spa ha impostato il lavoro di movieraggio h24 sulla tratta SS334 - rotonda Luceto / Comune ad Albisola e altezza Ok Market a Stella - come da richiesta intercorsa nei tavoli di lavoro fatti tra luglio e agosto fatta da me e dal Sindaco di Albisola Superiore agli enti competenti. Tenendo a precisare che i nostri due Comuni non sono parte attiva in questa annosa vicenda".

"Ringrazio la Prefettura di Savona per aver accolto e riportato le nostre considerazioni di queste caotiche e complicate giornate e tutte le autorità che insieme a noi hanno cercato di tamponare gli innumerevoli disagi di questi lunghi momenti e ovviamente Anas per lo sforzo dei movieri h24 da qui al 15 Settembre" conclude il primo cittadino.