Pedonalizzazione Corso Italia, l'assessore Becco difende l'operato della giunta: "Era prevista già nel Pumt del 2013"

L'assessore del comune di Savona Ilaria Becco "difende" l'operato della giunta in merito alla decisione di chiudere al traffico il tratto di Corso Italia, angolo via dei Vegerio (erano state pedonalizzate anche via Mistrangelo, via Rossello, via Ratti e via Manzoni) ricordando che è stato dato l'incarico a Sintagma di redigere un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e di dedicarsi, in primo luogo, alla soluzione del nodo di Piazza Mameli.