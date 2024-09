Piazza delle Nazioni, incontro Comune-rappresentanti quartiere e scuole: al vaglio un progetto per l'educazione stradale

Nel parco comunque verrà creata un'area fitness per favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di infrastrutture per l'attività ludico sportiva.

L'intervento è finanziato con il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità della Regione Liguria per 39mila euro.

"Abbatteremo la siepe che 'chiude' lo spazio per dare maggiore visibilità e lo amplieremo – aveva spiegato alla nostra redazione l'assessore Franceso Rossello – In quell'area verde metteremo una pavimentazione anti trauma e l'impianto da calisthenics testato per persone con disabilità e con difficoltà motorie. E' inoltre previsto un patto di collaborazione con gli abitanti del quartiere che se ne occuperanno. Sono stati loro a chiederci di realizzare lì l'area ludico sportiva per persone disabili".