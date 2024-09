Savona, minaccia con un coltello la cassiera: rapina all'Eurospin di via Tissoni

Minaccia con un coltello la cassiera e si fa consegnare l'incasso scappando poi in sella alla sua moto.

È successo nella serata di ieri al supermercato Eurospin di via Tissoni ed è il quarto caso nelle ultime due settimane ai danni delle attività commerciali di Savona. In precedenza i furti si erano verificati al Gulliver di Corso Tardy&Benech, e di via Doberti alle Fornaci e all'In's sotto la stazione.