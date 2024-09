Savona, rapina aggravata: 56enne arrestato dopo colpi in due supermercati

Ieri pomeriggio, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un cittadino italiano di 56 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Savona, con l’accusa di rapina aggravata commessa ai danni di due supermercati della città (Eurospin di via Tissoni e Gulliver di via Doberti alle Fornaci).

Dalle indagini degli agenti della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, che ha depositato la richiesta di misura al GIP, è emerso che l’uomo entrava in pieno giorno nei supermercati, travisato ed armato di un grosso coltello da cucina e, dopo aver minacciato le cassiere, si impossessava dell’incasso della giornata per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter.

Gli accertamenti effettuati, anche con la visione delle immagini di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica e risalire alla sua identità.

L’uomo, rintracciato all’interno della propria abitazione ed arrestato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Genova “Marassi” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

"Si evidenzia - precisano dalla Questura savonese - che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile".