Annalisa sempre al top: "Storie Brevi" con Tananai è il brano più ascoltato dell'estate

È un'estate di successo quella di Annalisa. “Storie Brevi”, il brano della cantante valbormidese e di Tananai è infatti il vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024”. La canzone è stata incoronata come vincitrice del prestigioso riconoscimento durante la serata evento tenutasi all’Arena di Verona, uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale italiano.

“Storie Brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati - ha dichiarato l'artista originaria di Carcare - Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse, a modo nostro. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d’animo. Quando una canzone riesce a creare questo senso di condivisione penso sia davvero meraviglioso”.

Ma i riconoscimenti non finiscono. Oltre al successo di "Storie Brevi", Annalisa è stata premiata anche con il “RTL 102.5 Power Hits Estate 2024 - SIAE” per il brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia dal 24 giugno 2024 al 30 agosto 2024, grazie alla sua canzone "Sinceramente".