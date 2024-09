Altare, la giovane Fiorella Belmonte espone nella sede AMA

Fiorella Belmonte espone fino al prossimo 14 settembre presso la sede AMA di Altare (via Paleologo). Nata a Genova il 3 gennaio 2001, ha da poco conseguito la laurea triennale in Didattica dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Genova, e ora sta proseguendo gli studi per il Biennio Specialistico in Pittura, oltre a questo fa anche parte del gruppo direttivo di Lega Italiana Fibrosi Cistica per la Regione Liguria, ruolo per il quale ha preso parte a due congressi con un intervento e svolge diverse interviste online.